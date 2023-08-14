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В России хотят создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей
Об этом заявил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

В России хотят создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.

По его словам, молодые родители, находящиеся под впечатлением от изучения околонаучной литературы, лишают своих детей полноценной белковой пищи, заменяя её растительными аналогами.

Ветров отметил, что дети, не получающие мяса и полноценного белка, страдают истощением, дефицитом необходимых витаминов и микроэлементов, зарабатывают нервные и иные расстройства.

Также собеседник издания предложил наказывать за пропаганду детского веганства.

«В российском законодательстве не существует нормативных актов, которые бы устанавливали ответственность для нерадивых родителей, заставляющих своих детей питаться по веганским и иным системам, исключающим мясо, без врачебной необходимости», — заявил собеседник RT.

Ветров добавил, что ответственность для таких граждан наступает лишь при трагическом исходе.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик», — говорится в тексте обращения.