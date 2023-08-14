В Крыму ужесточат наказания за распространение кадров работы военных и стратегических объектов

В Крыму ужесточат наказания за распространение кадров работы военных и стратегических объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Крым на федеральном уровне инициирует изменения в законодательство для ужесточения ответственности за распространение кадров работы военных и стратегических объектов, ПВО и результатов террористических атак Киева», — заявил Аксенов.

Он добавил, что те, кто это делает, «являются вольными или невольными пособниками врага» вне зависимости от их мотива.