В Каспийске четырехлетняя девочка вылезла в окно на девятом этаже

В Каспийске четырехлетняя девочка вылезла в окно на девятом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ребенка, сидящего на кондиционере, заметила дворник и туристы, примерно в пять утра. На место приехали сотрудники полиции, внизу натянули одеяла, еще один полицейский страховал ребенка из окна нижнего этажа.

Отмечается, что в квартире была старшая сестра девочки. Ее 40 минут уговаривали открыть дверь, в итоге сотрудники полиции смогли убедить ребенка впустить их, девочку спасли.

Силовики проверяют семью ребенка, которая допустила произошедшее.