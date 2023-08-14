В Госдуму внесли проект о запрете коллекторов

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 5 закона «О потребительском кредите (займе)».

В Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов. Об этом сообщило РИА Новости.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 5 закона «О потребительском кредите (займе)».

«Признать Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») утратившим силу», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме приняли закон об ужесточении наказания для коллекторов.