В Госдуме предложили завести уголовное дело на Зеленского за атаку на Крымский мост

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост. Об этом сообщило РИА Новости.

«Зеленский в очередной раз показал всему миру, что он и его банда — это террористы и военные преступники, которые должны понести наказание. Зеленский публично хвастается попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре — Крымскому мосту. Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, президент Украины может проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта.

Ранее Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.