В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии отца и сына

В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии отца и сына. Об этом сообщает E1.ru.

В полицию обратились родственники погибших, они не общались и вспомнили о них, когда им пришел большой счет за коммунальные услуги.

Полицейские приехали по адресу и нашли мумифицированные трупы пожилого мужчины и его взрослого сына.

Отмечается, что никто из соседей не жаловался на зловонный запах. По предварительным данным, тела пролежали в квартире около пяти лет. Оба мужчины страдали серьезными заболеваниями.