В Дагестане в ДТП погибли два человека

В Дагестане произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Происшествие случилось на 962 километре дороги «Кавказ». 26-летний водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz под управлением 24-летнего молодого человека, а после — в Lada Vesta, за рулем которой был 27-летний мужчина.

В результате водители иномарок скончались на месте.

Известно, что в больницу Дербента попали четверо пассажиров 17, 18, 20 и 48 лет.