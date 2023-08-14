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В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил двухмесячного ребенка на глаза матери

В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил двухмесячного ребенка на глаза матери. Об этом сообщает Следственный отдел по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия.

Трагедия произошла 13 августа. Вечером 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по одной из улиц в селе Усть-Брянь. По обочине дороги шли мужчина и женщина с коляской, в которой находилась их двухмесячная дочь.

Водитель на большой скорости сбил мужчину с коляской. Младенец скончался по пути в больницу. Мужчина выжил, его госпитализировали.

Водителя задержали.