Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин посетил фестиваль «Слава Добрыни»

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин посетил фестиваль «Слава Добрыни». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 12 августа, в Шилове состоялся 12-й историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», в котором приняли участие председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин и глава администрации района Сергей Стерликов.

На праздничном мероприятии выступили коллективы из Владимира, Нижнего Новгорода, Саранска, Спасского района, Скопина, Михайлова, Сасова и Касимова. Шиловский Дом культуры подготовил театрализованный пролог «Солнце». Торговые ряды «Дары Добрыни» предлагали гостям выпечку, блины, блюда старинной кухни из овощей, рыбы, мяса. Работала ярмарка мастеров, представившая рукотворные изделия из пряжи, лыка, бисера, глины, дерева, лоскутков. Для гостей были организованы мастер-классы.

«Фестиваль „Слава Добрыни“ — это не просто повод вспомнить прославленного русского богатыря Добрыню Никитича. Он дает возможность каждому окунуться в историческое прошлое, помогает сохранить традиции и обычаи, объединяет людей, которые чтят историю и ее героев. Только ощущая сопричастность к родной земле можно уверенно смотреть в будущее», — сказал Фомин.

В завершении праздника выступил камерный оркестр Рязанской области и рэп-исполнитель Юрий Попов.