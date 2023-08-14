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Онлайн-голосование за проведение высокоскоростного интернета в малые населенные пункты продлили до 10 сентября

Проголосовать за деревни и села, которые необходимо подключить к высокоскоростному мобильному интернету, можно до 10 сентября. Об этом сообщает Минцифры.

В голосовании участвуют населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, в которых нет устойчивого мобильного интернета. На тех территориях, которые наберут больше всех голосов, в 2024 году установят базовые станции.

По данным на 14 августа лидируют следующие населенные пункты:

  • село Кушуново Скопинского района;
  • деревня Ровное Рязанского района;
  • село Федосово Шацкого района;
  • село Глебово Путятинского района;
  • село Щербатовка Касимовского района.

До 10 сентября все еще может измениться. Принять участие в выборе населенного пункта могут совершеннолетние граждане, зарегистрированные в Рязанской области.

Отдать свой голос можно на портале «Госуслуги» или по почте: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом № 10 строение 2 (Минцифры). В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, за который голосуете. Отмечается, что письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого.