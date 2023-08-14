Ночью в Одессе прогремели мощные взрывы

Ночью в Одессе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Ночью, 14 августа, были нанесены удары по объектам в Одессе и области.

Власти города сообщили, что в результате работы ПВО обломки сбитой ракеты упали на супермаркет. Он полностью сгорел. Также повреждено здание общежития одного из учебных заведений.

Взрывной волной в нескольких зданиях выбило окна и балконы, разбиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары.