Минпромторг России не поддержал проект об указании цен товаров за килограмм и литр

Минпромторг России не поддержал проект об указании цен товаров за килограмм и литр. Об это сообщает газета «Известия».

"В таком случае торговля столкнется с серьезными расходами для пересчета, что отразится на ценах. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от этой идеи стоит отказаться.

Напомним, ранее в Госдуме предложили указывать стоимость продуктов за килограмм или литр.