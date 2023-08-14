Доцента РГАТУ занесли на Доску Почета Рязанской области

Доцента РГАТУ занесли на Доску Почета Рязанской области. Об это сообщили в пресс-службе университета.

В честь профессионального праздника, Дня строителя, который отмечается во второе воскресенье августа, министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский вручил работникам строительной отрасли свидетельства о занесении их имен на ведомственную Доску почета. Свидетельства вручали председатель Союза строителей Рязанской области Лема Шаипов и глава профсоюза Зинаида Субботкина.

Среди 36 представителей отрасли региона на Доску Почета Рязанской области занесли имя доцента кафедры строительства инженерных сооружений и механики татьяны Ткач, которая внесла значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли.

Торжественная церемония продолжилась открытием Вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым выставки предприятий строительной отрасли, на которой был представлены университет и кафедра строительства инженерных сооружений и механики автодорожного факультета.

Официальная часть Дня строителя завершилась праздничным концертом, на котором заслуженным работникам строительной сферы вручили Почетные Грамоты Российского Союза Строителей. За высокий профессионализм при исполнении должностных обязанностей был почетной грамотой был награжден первый проректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, доктор

технических наук, профессор Сергей Борычев.