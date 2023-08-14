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В Госдуме предложили обязать телеканалы включать обратный счетчик на экране во время рекламы

В Госдуме предложили обязать телеканалы включать обратный счетчик на экране во время рекламы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает обязать телеканалы включать на экране обратный счетчик во время начала рекламной паузы.

Он уже подготовил соответствующий законопроект. По его мнению, так будет намного удобнее для зрителей.

«Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза», — заявил РИА Новости депутат.