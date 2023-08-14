Артемов поручил открыть движение по Первомайскому проспекту 15 августа

Артемов поручил открыть движение по Первомайскому проспекту 15 августа. Об этом сообщает сайт мэрии.

В воскресенье, 13 августа, вечером и.о.мэра Рязани Виталий Артемов посетил участок на Первомайском проспекте, на котором проводился ремонт теплотрассы. В данный момент основные работы завершены, ведется восстановление благоустройства. Осталось уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанести разметку.

«Нужно в течение суток уложить верхний слой покрытия и открыть движение с 14 на 15 августа. Разумеется, если позволят погодные условия», — заявил Артемов.

Также Артемов поручил убрать временные дорожные знаки и вернуть остановку общественного транспорта на прежнее место.