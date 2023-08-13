В Москве на Кутузовском проспекте сгорел элитный автомобиль, врезавшись в фонарный столб

Очевидцы пытались оказать помощь находившимся в машине, но из-за пламени не смогли подойти близко.

В Москве на Кутузовском проспекте в ночь на воскресенье, 13 августа, сгорел BMW M8 Gran Coupe. Автомобиль вспыхнул после того, как врезался на полном ходу в фонарный столб. Как пишет ТАСС, автомобиль с номером 222 может принадлежать 63-летнему бизнесмену Ахмахаже Мазакаеву.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он и пассажир авто скончались до приезда медиков, спасти их из горящей машины не удалось. Возраст погибших — 21 год, их личности СМИ не называют.

Telegram-канал «112» уточняет, что очевидцы пытались оказать помощь находившимся в машине, но из-за пламени не смогли подойти близко.