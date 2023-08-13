Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
23°
Пнд, 14
26°
Втр, 15
26°
ЦБ USD 98.21 0.93 12/08
ЦБ EUR 107.97 0.81 12/08
Нал. USD 95.67 / 98.88 12/08 08:02
Нал. EUR 95.67 / 98.88 12/08 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
2 685
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
6 893
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
13 972
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
11 381
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Москве на Кутузовском проспекте сгорел элитный автомобиль, врезавшись в фонарный столб
Очевидцы пытались оказать помощь находившимся в машине, но из-за пламени не смогли подойти близко.

В Москве на Кутузовском проспекте в ночь на воскресенье, 13 августа, сгорел BMW M8 Gran Coupe. Автомобиль вспыхнул после того, как врезался на полном ходу в фонарный столб. Как пишет ТАСС, автомобиль с номером 222 может принадлежать 63-летнему бизнесмену Ахмахаже Мазакаеву.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он и пассажир авто скончались до приезда медиков, спасти их из горящей машины не удалось. Возраст погибших — 21 год, их личности СМИ не называют.

Telegram-канал «112» уточняет, что очевидцы пытались оказать помощь находившимся в машине, но из-за пламени не смогли подойти близко.