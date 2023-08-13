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В Касимовском районе скончалась педагог Нина Чиженкова
Женщина умерла на 83 году жизни.

В Касимовском районе 11 августа скончалась педагог Нина Чиженкова. Некролог опубликовали в группе газеты «Мещерские вести».

Женщина умерла на 83 году жизни. Нина Чиженкова родилась 6 июля 1941 года в семье педагогов. Она продолжила учительскую династию, работала секретарём в Касимовском комитете комсомола. В 1970 году была делегатом XVI съезда комсомола в Москве.

В 1996 году Чиженкова возглавила Касимовскую профсоюзную организацию работников культуры и была её председателем более двадцати лет.

В 1987 году она стала одним из инициаторов первого литературного праздника поэта Евгения Маркина в деревне Клетино.