В Касимовском районе скончалась педагог Нина Чиженкова

Женщина умерла на 83 году жизни.

В Касимовском районе 11 августа скончалась педагог Нина Чиженкова. Некролог опубликовали в группе газеты « Мещерские вести ».

Женщина умерла на 83 году жизни. Нина Чиженкова родилась 6 июля 1941 года в семье педагогов. Она продолжила учительскую династию, работала секретарём в Касимовском комитете комсомола. В 1970 году была делегатом XVI съезда комсомола в Москве.

В 1996 году Чиженкова возглавила Касимовскую профсоюзную организацию работников культуры и была её председателем более двадцати лет.

В 1987 году она стала одним из инициаторов первого литературного праздника поэта Евгения Маркина в деревне Клетино.