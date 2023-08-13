В Госдуме предложили снять ограничения с маткапитала

Нина Останина считает, что семьи должны сами решать, как распоряжаться деньгами.

В Госдуме предложили снять ограничения с маткапитала. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину пишет URA.RU.

«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами. Иными словами, не ограничивать саму семью в том, чтобы эти средства использовать сейчас либо это будут какие-то отлагательные проекты», — сказала Нина Останина.

Депутат напомнила про недавнюю инициативу депутатов Госдумы — разрешить семьям использовать средства маткапитала для покупки авто. Нина Останина подчеркнула, что она выступает за возможность приобрести отечественный автомобиль.

В 2023 году по программе материнского капитала при рождении первенца семья может получить 589,5 тысяч рублей. При рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей, однако если семья уже получала данную выплату, то 189,5 тысяч рублей. Сумму можно потратить только на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери.

Ранее Госдума также предлагала использовать маткапитал для ремонта квартир.