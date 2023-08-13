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В музее «Усадьба Трубиных» в Деулино рассказали о вандализме посетителей
Художники написали, что каждый день видят урон, который наносят люди музею.

Руководители музея «Усадиба Трубиных» в поселке Деулино Рязанского района рассказали о вандализме посетителей. В группе музея «ВКонтакте» художники написали, что каждый день видят урон, который наносят люди музею.

«Мы не находим то глазика, то пальчика у наших скульптур, а вчера исчезли ключи у чертика с пояса», — говорится в посте от 11 августа.

Руководители музея попросили родителей лучше приглядывать за детьми.

Напомним, в июне 2022 года умер идейный вдохновитель музея «Усадьба Трубиных» Юрий Трубин. После его смерти за «усадьбой» следит и создает новые скульптуры семья сына.