Над Белгородом сбили беспилотник

Украинский дрон самолетного типа ночью планировал атаковать объекты на территории России.

В ночь на воскресенье, 13 августа, над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, примерно в 4:00 по московскому времени украинский дрон самолетного типа планировал атаковать объекты на территории России.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в ведовстве.