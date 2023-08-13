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На пляже в Борках отдыхающие спасли тонувшего мужчину
Автор поста утверждает, что спасателей на общественном пляже не было.

На пляже в Борках в субботу, 12 августа, отдыхающие спасли тонувшего мужчину. Пост появился в группе «Типичная Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста написала, что мужчина средних лет начал тонуть на глазах маленькой дочери. Девушка утверждает, что спасателей на общественном пляже не было. Мужчину без сознания достали из воды неравнодушные люди. Два врача ОКБ также отдыхали неподалеку. Они реанимировали пострадавшего.

«На этом карьере сдаются в аренду беседки, лодки, катамараны, но нет ни одного спасателя и медика. Почти все беседки были заняты. Меня возмутил тот факт, что люди предоставляют отдых за деньги, а отвечать условиям обеспечения отдыха, затрачивая на это свои средства не хотят. На безопасность людей плевать», — написала очевидец.

Автор поста также обратилась к представителям городской и областной власти, чтобы те приняли меры в отношении арендатора пляжа.