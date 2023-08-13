Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного. Об этом 13 августа говорится Telegram-канале министерства.

«Западнее Урожайного пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного», — сказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, передовые подразделения группировки, при поддержке артиллерии и авиации, нанесли огневое поражение по подразделениям ВСУ, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Отмечается, что ВСУ несет потери в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что ВСУ смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное