Минобороны России сообщило о втором беспилотнике, сбитом за сутки в Белгородской области

Также стало известно, что ПВО сбила еще один беспилотник в Курской области.

Минобороны России сообщило о втором беспилотнике, сбитом за сутки в Белгородской области.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — написало Минобороны. По данным ведомства, попытка атаки произошла в воскресенье около 11 утра.

Также стало известно, что ПВО сбила еще один беспилотник в Курской области, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, около 4 часов утра по московскому времени над Белгородом сбили беспилотник.