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Губернатор Павел Малков пообещал помогать развиваться лагерю «Рубин»

Губернатор Павел Малков пообещал помогать развиваться лагерю «Рубин» в Спасском районе.

Как сообщает сайт правительства Рязанской области, Павлу Малкову рассказали об истории и традициях лагеря, известных рубиновцах. Подростки исполнили авторские песни, представили свои лучшие проекты.

«Вижу, что здесь кипит жизнь. Вожатые, руководство лагеря вкладывают в свое дело всю душу. Это очень здорово. „Рубину“ будем помогать в развитии. Ребята в полном восторге. У них есть желание вернуться в него снова. Большая конкуренция за то, чтобы попасть в этот лагерь. Это самый главный показатель его работы», — поделился губернатор впечатлениями после общения с активом старшеклассников.

Справка.

Рязанский областной лагерь актива старшеклассников «Рубин» работает в регионе уже почти 60 лет. За период его работы в нем приняли участие более 15 тысяч школьников. Лагерь готовит лидеров и актив Российского движения детей и молодежи, органов ученического самоуправления. В этом году в образовательной программе «Рубина» участвует более 400 активистов детских и молодежных организаций, органов ученического самоуправления из всех муниципальных образований. Организаторы лагеря: министерство образования Рязанской области и региональная детская общественная организация «Лист».