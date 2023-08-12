В Волгоградской области группировку задержали за убийство трех человек

Члены преступной группировки убили и закопали трех человек в Волгоградской области. В отношении двух мужчин 36 лет и 33-летней женщины из города Котельниково возбуждено уголовное дело.

Члены преступной группировки убили и закопали трех человек в Волгоградской области. В отношении двух мужчин 36 лет и 33-летней женщины из города Котельниково возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

5 августа группировка вместе с еще одним 21-летним подельником избили на берегу реки Аксай 38-летнего мужчину в ходе ссоры. Он умер на месте от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, жертву закопали на берегу реки.

Вскоре молодой подельник захотел признаться полиции. Узнав об этом, фигуранты убили его и выкинули в реку труп.

Также следователи узнали, что злоумышленники в ноябре 2022 года убили 44-летнего мужчину, тело выбросили в колодец.

При проведении осмотров мест происшествий тела всех погибших обнаружили, назначены судебные экспертизы.

Подозреваемых арестовали, устанавливаются подробности убийств.