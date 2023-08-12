В Рязанском цирке заложили капсулу с посланием для потомков

Перед новым прокатным сезоном Рязанский государственный цирк приводит в порядок свой манеж, там меняют старое покрытие. Для запечатления этого момента было решено заложить капсулу с посланием для потомков.

Перед новым прокатным сезоном Рязанский государственный цирк приводит в порядок свой манеж, там меняют старое покрытие. Для запечатления этого момента было решено заложить капсулу с посланием для потомков.

«Мы убеждены, что будущие поколения цирковых артистов, с гордостью будут продолжать традиции циркового искусства и радовать нашего зрителя. Мы передаем свою веру в прекрасное будущее, свои надежды и стремления, как драгоценную эстафету. И верим в то, что мир цирка будет жить вечно!» — рассказали в цирке.

Капсулу заложили в пятницу, 11 августа, в бетонное основание манежа. При следующем ремонте ее достанут.