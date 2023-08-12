В Рязанской области 13 августа ожидается дождь и сильный ветер
В Рязанской области в воскресенье, 13 августа, днем местами пройдет кратковременный дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 13 августа, днем местами пройдет кратковременный дождь. Прогноз погоды опубликован на
Местами ожидается гроза, днем в отдельных районах град, ночью кратковременные дожди.
Будет облачно, с прояснениями. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +15, +20 градусов, днем +24, +29 градусов.