В Рязани обнаружили труп мужчины
В субботу, 12 августа, в Железнодорожном районе Рязани обнаружили погибшего мужчину. Информацию о найденном теле подтвердили следователи.
В субботу, 12 августа, в Железнодорожном районе Рязани обнаружили погибшего мужчину. Информацию о найденном теле подтвердили следователи.
Железнодорожным МСО организовано проведение процессуальной проверки, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. О личности погибшего данных пока нет.