В России в работе Google произошли сбои

Пользователи Google в России пожаловались на сбои в работе поисковика. Проблему зафиксировал детектор сбоев Downradar в субботу, 12 августа.

Пользователи Google в России пожаловались на сбои в работе поисковика. Проблему зафиксировал детектор сбоев Downradar в субботу, 12 августа.

Больше всего сбоев зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По данным сайта, 55% пользователей сообщали об общих проблемах в работе Google, 35% отмечали проблемы в работе сайта, а 5% испытывали трудности при входе в систему.

Накануне СМИ сообщали, что американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace для российских организаций, находящихся под санкциями.