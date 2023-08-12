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В России в работе Google произошли сбои
Пользователи Google в России пожаловались на сбои в работе поисковика. Проблему зафиксировал детектор сбоев Downradar в субботу, 12 августа.

Пользователи Google в России пожаловались на сбои в работе поисковика. Проблему зафиксировал детектор сбоев Downradar в субботу, 12 августа.

Больше всего сбоев зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По данным сайта, 55% пользователей сообщали об общих проблемах в работе Google, 35% отмечали проблемы в работе сайта, а 5% испытывали трудности при входе в систему.

Накануне СМИ сообщали, что американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace для российских организаций, находящихся под санкциями.