В Касимовском районе нашли тело 70-летнего пенсионера
В Касимовском районе пожилого мужчину нашли мертвым в собственном доме. Трагедия произошла в деревне Мишуково, сообщает «МК в Рязани».
В Касимовском районе пожилого мужчину нашли мертвым в собственном доме. Трагедия произошла в деревне Мишуково, сообщает
Тело пенсионера обнаружила жена. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Организована доследственная проверка. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.