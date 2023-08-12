В Кабардино-Балкарии из-за камнепада в горах погиб турист

Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, еще семь человек пострадали. Обвал горных пород произошел в Черекском районе.

Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, еще семь человек пострадали. Обвал горных пород произошел в Черекском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.

В 6:00 в субботу, 12 августа, поступила информация, что у альплагеря «Безенги» на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть человек. Один турист погиб, еще семеро пострадали. Ожидается прибытие вертолета для проведения спасработ.

По факту проводится доследственная проверка. Количество пострадавших уточняется.