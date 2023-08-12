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Рязанцам напомнили о единовременной выплате при рождении ребенка в 2023 году
В 2023 году в Рязанской области ввели новая меру поддержки семей. О единовременной выплате при рождении ребенка напомнили в телеграм-канале рязанской мэрии.

В 2023 году в Рязанской области ввели новая меру поддержки семей. О единовременной выплате при рождении ребенка напомнили в телеграм-канале рязанской мэрии.

Для получения выплаты нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или подать заявление в МФЦ. Это нужно сделать не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Через 15 дней после подачи заявления на расчетный счет поступят деньги.

20 тысяч рублей положены одному из родителей ребенка, рожденного на территории Рязанской области с 26 февраля по 31 декабря 2023 года. 50 тысяч рублей выплачивается при рождении первого ребенка у женщины в возрасте младше 25 лет.