Над Крымским мостом сбили две ракеты

В субботу, 12 августа, очевидцы сообщили о взрыве и дыме в районе Крымского моста. Видео с места опубликовали несколько Telegram-каналов.

В субботу, 12 августа, очевидцы сообщили о взрыве и дыме в районе Крымского моста. Видео с места опубликовали несколько Telegram-каналов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто в обе стороны. Спецслужбы поставили дымовую завесу, движение возобновится в ближайшее время.