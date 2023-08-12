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Малков: «Небо России» должно стать главным событием года в воздухоплавании страны
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил мероприятия XXI Международного спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России 2023», сообщается на сайте регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил мероприятия XXI Международного спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России 2023», сообщается на сайте регионального правительства.

Малков осмотрел выставку истории отечественного воздухоплавания, пообщался со спортсменами, которые рассказали о первых успехах в соревнованиях. Губернатор посетил также спортивную зону фестиваля с аэростатами, где ознакомился с процессом организации и проведения полетов. На площадках фестиваля главу региона сопровождали зампредседателя правительства области Артем Никитин, глава администрации Спасского района Игорь Тишин, исполнительный директор РРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области» Александр Маврин.

После встречи с командами воздухоплавателей Малков отметил: «У нас сейчас на фестивале 24 шара. Договорились, что каждый год будем наращивать масштабы этого мероприятия и по количеству команд воздухоплавателей, по числу шаров. Рекорд фестиваля был 43 шара. Планируем этот рекорд побить в ближайшей перспективе».

Губернатор добавил, что для создания максимально комфортных условий площадку будут развивать, чтобы фестиваль «Небо России» стал главным событием года в воздухоплавании страны.

В фестивале «Небо России 2023» принимают участие более 20 спортсменов из разных регионов страны. Пилоты поборются за Кубок России и Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. Они совершат несколько спортивных полетов до 13 августа.