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Крым попытались атаковать при помощи 20 беспилотников
Крыму в субботу, 12 августа, атаковали 20 беспилотников ВСУ. Из них средствами ПВО сбили 14 дронов, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

Крыму в субботу, 12 августа, атаковали 20 беспилотников ВСУ. Из них средствами ПВО сбили 14 дронов, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших и разрушений нет.