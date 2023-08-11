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За год продажи в новостройках Рязани выросли на 40%

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» зафиксировали рост продаж в своих проектах на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали прошедший июль одним из самых результативных месяцев за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Результативность продаж обусловлена несколькими интересными трендами. Например, эксперты отмечают, что увеличилась доля клиентов, приобретающих недвижимость без использования ипотеки. Показатель выровнялся до 50/50, вернувшись на уровень, который был зафиксирован около трех лет назад. Такая динамика связана в том числе и с появлением выгодных программ рассрочки, которые позволяют клиентам не переплачивать за жилье, а также иметь возможность внести небольшой первоначальный взнос.

«При этом драйвером спроса, безусловно, остаются льготные программы по ипотеке. Особенной популярностью пользуется программа для IT-специалистов, которая занимает 30% от ипотечных сделок в новостройках компании. Более того, мы уже проводим первые сделки по единой ипотеке от ДОМ. РФ — для специалистов бюджетной сферы, в рамках которой ставка по региональной льготной программе будет снижена на 2 п. п», — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс».

Рост продаж связан и с выводом новых проектов и корпусов. Например, этим летом компания представила новую резиденцию «Медный», которая, по словам пресс-службы «Мармакса», раскрывает главные преимущества комфортной жизни для покупателей — в ней появится двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут. Также предусмотрена вся необходимая инфраструктура — на первых этажах откроются бытовые сервисы, магазины и кофейни, коворкинг, детская игровая и собственный тренажерный зал.

Отметим, что девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Фирма изучает международный опыт в строительстве жилых домов и благоустройства, благодаря чему, по словам пресс-службы, возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.