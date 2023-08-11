Wildberries начал тестирование нового логотипа

Wildberries начал тестирование нового логотипа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте», — рассказали в компании.

Отмечается, что в новом логотипе используется другой шрифт при написании названия платформы: он более плавный, а буквы в логотипе — строчные.