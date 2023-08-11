В Волгоградской области семейная пара убила трех человек

В Волгоградской области семейная пара убила трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 4 августа в городе Котельниково супруги с друзьями выпивали вместе со своим знакомым. В какой-то момент между компанией произошла ссора, в ходе которой присутствующие до смерти избили друга, выбросили его тело в яму и засыпали ее землей.

Спустя два дня супруги и их знакомый решили, что нужно избавиться от свидетелей. Для этого они позвали одного из них «на рыбалку». Там они избили мужчин удо смерти и сбросили тело в реку.

Убийц задержали спустя четыре дня. В ходе расследования выяснилось, что на их счету есть еще одно убийство: осенью они расправились с еще одним знакомым, тело которого скинули в колодец дома.