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В Рязанской области в ДТП с КамАЗом погиб мужчина

В Рязанской области в четверг, 10 августа, примерно в 11:40, легковушка столкнулась с КамАЗом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Шиловском районе на 289-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 41-летний житель села Старожилово на автомобиле «Шевроле Ланос» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом под управлением 32-летнего мужчины.

Водитель легковушки скончался от полученных травм.

Проводится проверка.