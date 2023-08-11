В рязанской энергосбытовой компании наградили победителей конкурса «Надежный партнер»

Во вторник, 8 июля, в рязанской энергетической сбытовой компании победителей конкурса «Надежный партнер» наградили исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук и исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Юрий Зиновьев.

Из 11,5 тысяч клиентов-партнеров рязанской энергосбытовой компании выбрали 25 победителей в шести номинациях.

Среди промышленных предприятий лучшими стали: ЗАО «Оргкровля», ООО «Денисовский завод карбонатных материалов», индивидуальный предприниматель Кирилл Напалков, ООО «Скопинский фармацевтический завод» и Сасовское ДРСУ филиал «Рязаньавтодор».

Среди непромышленных потребителей электроэнергии выделили ООО «Спектр», ООО «Вестар» и индивидуальных предпринимателей Алексея Ларина, Владимира Рожкова и Нину Митину. Лучшими бюджетными организациями признали ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», ГАУ ДО РО «СШ по зимним видам спорта «Алмаз», ГБСУ РО «Михайловский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов», ГАУ ДО РО «Спортивная школа «Планета спорта» и ОГБПОУ «Сараевский многофункциональный колледж».

В номинации «Предприятия ЖКХ» победили МУП «РМПТС», ООО «Стройдеталь», МКП «ЖКХ «Ильинское»», МКП «Скопинские тепловые сети» и МКП «ЖКХ Кадомское». Среди сельскохозяйственных предприятий отметили ООО «Возрождение», АО «Окское», ООО «Ока Молоко» группа восток и ООО «Победа». В категории «Сетевые организации» выделили ООО «Новомичуринские Электрические сети».

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук поблагодарила победителей конкурса за их ответственное отношение и надежность во взаимодействии с компанией.

«РЭСК — это гарантирующий поставщик электроэнергии. Этот статус накладывает на нас особую ответственность, в первую очередь перед нашими потребителями за качественное и стабильное электроснабжение, а также перед участниками энергорынка за своевременное финансирование. Поэтому мы с большой благодарностью относимся к тем клиентам, которые своевременно и в полном объеме оплачивают электроэнергию», — подчеркнула Светлана Волощук.

Кроме того, исполнительный директор РЭСК отметила, что среди потребителей Рязанской области большинство добросовестных клиентов. Однако по итогам конкурса за 2022 год надежными партнерами стали 21 компания и четверо предпринимателей.

Исполняющий обязанности регионального министра ТЭК и ЖКХ Юрий Зиновьев добавил, что ПАО «РЭСК» является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Рязанской области и обеспечивает стабильную работу всей системы.

«К сожалению, мы часто в правительстве на комиссии разбираем неблагонадежных покупателей и потребителей. Приятно в этом зале видеть людей, которые стабильно оплачивают услуги и сотрудничают с РЭСК. Надеемся, что вы будете дальше обозначать эту позицию в регионе и подтягивать к себе остальных», — отметил Зиновьев.