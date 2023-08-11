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В Рязани за полгода четверо подростков отравились наркотиками

В Рязани за полгода четверо подростков отравились наркотиками. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Рязанской области, их слова передает ИД «Пресса».

По словам Романа Цуканова, наркоситуация в Рязанской области продолжает оставаться напряженной. За первое полугодие 2023 года в регионе на 20% выросло число лиц, поставленных на диспансерный учет. За полгода в Рязани впервые четверо несовершеннолетних отравились наркотиками.

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Рязанской области Елена Байкова сообщила, что, за полгода в Рязанской области выявлено 604 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято 90 килограмм наркотиков, из них 90% - синтетики.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали 45 водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения.

Отмечается, что доля синтетических наркотиков, а также преступлений, связанных с IT-технологиями, растет. Увеличилась и доля рецидивов.