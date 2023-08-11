В Рязани с 14 августа отключат горячую воду на пяти улицах

Ресурса не будет до 25 августа.

В Рязани с 14 по 25 августа отключат горячую воду на пяти улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ресурса не будет по адресам: