В Рязани с 14 августа отключат горячую воду на пяти улицах
Ресурса не будет до 25 августа.
В Рязани с 14 по 25 августа отключат горячую воду на пяти улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ресурса не будет по адресам:
- улица Интернациональная, дома №№ 1 В (детская поликлиника № 3), 3 корп. 1 (д/сад № 120), 11д (д/сад № 124), 6 (школа № 58), 1а, 1 г (столовая), 2 корп. 2, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 7, 7а, д. 8/29, 10, 11, 12, 13 корп. 1;
- улица Бирюзова, дома №№ 6а (д/сад № 3), 8а (д/сад № 16), 4а (д/сад № 126), 13а (школа № 56), 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 5, 1 корп. 6, 1 корп. 7, 1 корп. 8, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 6, 6б, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7, 7б, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2;
- улица Семчинская, дома №№ 11а (д/сад № 35), 9, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2;
- улица Княжье Поле, 23, 23 корп. 1;
- улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28 корп. 1, 28/9.