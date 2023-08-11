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В Рязани перекроют движение по улице Чкалова

В Рязани перекроют движение по улице Чкалова. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Из-за капитального ремонта участка магистральных тепловых сетей по улице Чкалова, с 23:55 11 августа до 24:00 18 августа будет закрыто движение транспорта в районе дома № 4.

В связи с этим изменится маршрут общественного транспорта:

  • автобусы № 2 при движении от остановки «Вокзал Рязань-2» будут следовать по улице Вокзальной, далее на разворот, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Место проведения работ будет огорожено, установят предупреждающие знаки.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.