В Рязани осудят водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода в Карцево

В Рязани осудят водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода в Карцево. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел 13 апреля в поселке Карцево. 39-летний мужчина на грузовике Volvo наехал на 43-летнего жителя Московской области. От полученных травм пешеход умер.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.