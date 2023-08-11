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В Рязани на капремонт уличного освещения потратят 212 миллионов рублей

В Рязани на капремонт уличного освещения потратят 212 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила 212 млн 40 тысяч 563 рубля. Подрядчик заменит 3871 старый светильник на 273 участках улиц и установит сто новых на 41 улице. Кроме того, он заменит провода на новые самонесущие изолированные.

В документации говорится, что срок службы светодиодных светильников должен быть не менее 12 лет и работы не менее 50 тысяч часов.

Работы планируется выполнить до 30 ноября.