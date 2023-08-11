В Подмосковье бывший боец ЧВК «Вагнер» угрожал взорвать гранатой людей в парке

В Подмосковье бывший боец ЧВК «Вагнер» угрожал взорвать гранатой посетителей кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Бывший боец ЧВК «Вагнер» поссорился с отдыхающими в местном парке и угрожал «взорвать всех гранатой».

По данным канала, конфликт случился в центральном парке Юбилейного района города Королев. Один из посетителей перебрал с алкоголем и поссорился с другими отдыхающими. Во время перепалки он достал гранату и начал угрожать взрывом.

Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что граната оказалась учебной.