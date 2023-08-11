В Москве сбили беспилотник

В Москве сбили беспилотник. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на Собянина.

По данным Telegram-канала, при падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Также уточняется, что разрушений нет.

В Минобороны сообщили, что в пятницу, 11 августа, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотника по объекту на территории Москвы.

Отмечается, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.