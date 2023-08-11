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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Депутаты Госдумы предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. Об этом сообщает Ura.ru.

Парламентарии заявляют, что реализовать эту инициативу можно путем сокращенной пятницы или ежедневного урезания рабочих часов. Российский рынок труда, по их мнению, может это позволить.

Для того, чтобы работодатели охотнее переходили на новый график предлагается выделять им субсидии или заключать госконтракты.

Ранее депутаты предложили урезать рабочий день для многодетных родителей без потери в зарплате.