В горах Алтая новосибирец сорвался со страховки и погиб

На Алтае 10 августа погиб новосибирец при прохождении туристического маршрута. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на МЧС.

Несчастный случай произошел днем на перевале в районе Северо-Чуйского хребта. Человек сорвался со страховки и погиб.

Мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной в МЧС туристической группы из четырех человек. О произошедшем сообщил один из участников группы по номеру «112».

После того, как улучшится погода, к месту происшествия направят частный вертолет из Горно-Алтайска для транспортировки тела погибшего.

Отметим, что перевал «Контейнер» находится на высоте более трех тысяч метров и соединяет реку Актру и ледник Большой Актру. Он входит в число самых сложных маршрутов в горах Алтая из-за крутых откосов и склонов.