Умер профессор РГАТУ Василий Пащенко

Прощание пройдет в субботу, 12 августа, в 13:15 на кладбище Богородское-2.

Умер профессор кафедры электротехники и физики инженерного факультета РГАТУ имени П. А. Костычева Василий Пащенко. Об этом сообщили в официальной группе вуза во ВКонтакте.

В университете Пащенко проработал более 35 лет. Он прошел путь от ассистента до завкафедрой физики.

Прощание пройдет в субботу, 12 августа, в 13:15 на кладбище Богородское-2.

Фото: группа ВКонтакте РГАТУ имени П.А. Костычева